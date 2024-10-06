شكرا لقرائتكم خبر عن عبر "أبشر".. كيف تتواصل مع الأحوال المدنية للاستفسارات والشكاوى؟ والان نبدء بالتفاصيل

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شهادة الميلاد من أبشر

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الدمام - شريف احمد - بخطوات بسيطة إلكترونية، يمكنك التواصل مع الأحوال المدنية لرفع ملاحظاتك واستفساراتك وشكواك دون الحاجة لزيارة المكاتب، وذلك عن طريق منصة "أبشر".وتتيح خدمة تحسين عبر "أبشر" للأفراد التواصل مع وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، وتيسير إجراءات رفع الملاحظات والمقترحات والشكاوى إلى الإدارات العامة بالأحوال في المناطق والمحافظات.ويمكن الاستفادة من الخدمة عن طريق بعض الخطوات أوضحتها المنصة عبر حسابها بمنصة "إكس"، وهي كالآتي:وامتدادًا لخدمات "أبشر"، يمكن للأسرة الحاضنة عرض شهادة الميلاد لمن هم في حضانتهم، إلكترونيًا وبكل سهولة، دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية، عن طريق: