آن هاثاواي تؤكّد ما كان ينتظره الجميع في فيديو مفاجئ.

فاجأت الممثّلة الشهيرة، آن هاثاواي، جمهورها بالكشف عن تحضيراتها لجزء ثالث من فيلم The Princess Diaries.

وقد أسعد هذا الخبر معجبي هاثاواي المخلصين كثيرًا، لأنّه استمرار للأفلام التي تتذكّرها والتي لعبت دور البطولة فيها مع ديزني منذ عدّة سنوات.

وقد عبّرت آن هاثاواي عبر شبكاتها الاجتماعيّة عن رضاها وحماستها لبدء تصوير هذا الفيلم الجديد ليعطي استمراريّة لما بدأته في مسيرتها الفنّيّة مع فيلمَي The Princess Diaries وThe Princess Diaries 2.

هكذا فاجأت آن هاثاواي جمهورها على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، بعد أن أكّدت بالفعل، وبعد عدّة إشاعات، أنّه سيكون هناك جزء ثالث من فيلم The Princess Diaries.

عبر حسابها الرّسميّ على إنستغرام، الحائزة جائزة الأوسكار والعديد من الجوائز المرموقة الأخرى، أوضحت آن هاثاواي أنّ فيلم “The Princess Diaries 3” هو أحد أكثر الأفلام التي تثير اهتمامها.

ونشرت الممثّلة الفيديو على شبكة “ميتا” الاجتماعيّة مع رسالة: “تحدث المعجزات. العودة إلى جينوفيا. الحكاية الخياليّة مستمرّة”. كما أرفقت هذا المنشور بالعدّ التّنازليّ للرّقم ثلاثة، ممّا يؤكد وصول فيلم The Princess Diaries 3 المرتقب من إخراج أديل ليم. (http://www.instagram.com/p/DAtwgxYJy3c/)

ولكن ليس فقط “The Princess Diaries 3” هو المشروع التّالي للممثّلة الأميركيّة آن هاثاواي، إذ تعمل أيضًا على أفلام أخرى، ولكن هناك أيضًا فيلم يتميز بأنّه أصبح أساسيًّا خلال مسيرتها المهنيّة النّاجحة.

وذلك لأنّ آن هاثاواي ستبدأ أيضًا في تصوير فيلم The Devil Wears Fashion 2 في الأشهر القادمة، وهو فيلم مبدع آخر رفعها إلى قمّة هوليوود، بعد أن لعبت دور البطولة إلى جانب نجوم مثل ميريل ستريب وإيميلي بلانت.

وبهذا تحافظ آن هاثاواي على مكانتها كواحدة من الشّخصيّات الرائدة في هوليوود، إذ تمكنت من الفوز بأعرق الجوائز وقامت ببطولة أفلام لا تنسى، مثل الفيلم المذكور أعلاه ولا ننسى فيلم “Batman: The Dark Knight Rises”، “أليس في بلاد العجائب”، “الرّكّاب”، “فكرة أنت”، “حروب العروس” وغيرها الكثير.