شكرا لقرائتكم خبر عن 96 مضخة أنسولين حديثة لدعم مرضى السكري في القصيم والان نبدء بالتفاصيل

أحدث تقنيات

الدمام - شريف احمد - أعلن تجمّع القصيم الصحي عن بدء تنفيذ مشروع "مضخات الأنسولين"، الذي يهدف إلى دعم مرضى السكري النوع الأول من خلال توفير 96 مضخة أنسولين حديثة ومتطورة، تسهم في تحسين التحكم بمستويات السكر في الدم، والحد من نوبات الارتفاع والانخفاض الحادة التي قد تؤثر سلبًا على صحة المرضى.وبين التجمّع انه تم حتى تركيب 18 مضخة أنسولين بنجاح خلال الأسبوع الأول من المشروع، مع خطة موضوعة لاستكمال توزيع جميع المضخات المتبقية وتدريب المرضى المستفيدين خلال الشهرين المقبلين.



وأكد تجمّع القصيم الصحي أن مضخات الأنسولين مجهزة بأحدث تقنيات الاستشعار المستمر للجلوكوز (CGM) تساعد المرضى في إدارة حالتهم الصحية بشكل دقيق وفعّال، إذ تقوم هذه المضخات بتعديل جرعات الأنسولين بشكل تلقائي استناداً إلى مستويات السكر، مما يقلل من المضاعفات ويُحسن النتائج الصحية على المدى الطويل، كما أنها تمنح المرضى مرونة أكبر في التعامل مع مرضهم والقيام بأنشطتهم اليومية.



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وأشار التجمّع، إلى أنه جرى توفير المضخات وتوزيعها بشكلٍ عادل على المرضى الذين هم في حاجة ماسة لها، ويتم التركيز في هذا المشروع على مراقبة وتقييم حالة المرضى لضمان فعالية العلاج، وكذلك توفير التدريب اللازم لهم ليتمكنوا من استخدام المضخات بشكل صحيح وفعال.ولفت إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز الرعاية الشاملة لمرضى السكري النوع الأول في منطقة القصيم، كما يُتوقع أن يسهم في تخفيف العبء المالي على النظام الصحي من خلال تقليل الحاجة إلى تنويم المرضى في المستشفيات نتيجة المضاعفات المرتبطة بمرض السكري.