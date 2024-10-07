شكرا لقرائتكم خبر عن مصحوبة بعواصف رعدية.. هطول أمطار على جازان والباحة والان نبدء بالتفاصيل

الأمطار في السعودية

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء البارحة أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على منطقة جازان.وشملت محافظات العارضة، والعيدابي، وهروب، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.كما شهِدت منطقة الباحة أمس الأحد، هطول أمطارٍ متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بعواصف رعدية.وشملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً من محافظات, بلجرشي, وبني حسن, والقرى, والمندق, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد, والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، ارتوتْ على إثرها الأرض.