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مصحوبة بعواصف رعدية.. هطول أمطار على جازان والباحة

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واس - جيزان - الباحة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - هطلت مساء البارحة أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على منطقة جازان.
وشملت محافظات العارضة، والعيدابي، وهروب، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.

الأمطار في

كما شهِدت منطقة الباحة أمس الأحد، هطول أمطارٍ متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بعواصف رعدية.
وشملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً من محافظات, بلجرشي, وبني حسن, والقرى, والمندق, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد, والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، ارتوتْ على إثرها الأرض.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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