شكرا لقرائتكم خبر عن أرقامًا قياسية في إنتاج الاستزراع السمكي تقفز لـ 56.4% منذ 2021م والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية