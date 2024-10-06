شكرا لقرائتكم خبر عن توسُع في 4 فئات لنموذج الحج المباشر.. اعرف التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

تقديم خدمات الحج المباشر

الحصول على ترخيص خدمة حجاج الخارج من وزارة الحج والعمرة.

تسليم خطاب طلب المشاركة والخطة التنفيذية في الموعد المحدد.

وإيداع مبلغ لايقل عن (5) مليون ريال في محفظة الحج المباشر الخاصة بالشركة على المسار الإلكتروني؛ لإتمام التعاقدات على الخدمات في حال قبول الطلب.

الخبرة السابقة سواء في الحج المباشر في موسمي 1444 - 1445هـ ، أو حج المجاملة في موسم 1445هـ إما من خلال المشاركة المباشرة أو من خلال الخبرات المكتسبة عن طريق توظيف القياديين الأكفاء من ذوي الخبرات السابقة.

الالتزام بتكوين باقات متنوعة غير مخصصة لدول معينة بنسبة لا تقل عن (20%) من إجمالي عدد الحجاج المستهدف للحج المباشر.

الطاقة التشغيلية القصوى

أسعار باقات الحج

الدمام - شريف احمد - قررت وزارة الحج والعمرة التوسع في تطبيق نموذج الحج المباشر لخدمة 4 فئات إضافية من الحجاج بزيادة قدرها 150 ألف حاج وتتوزع على فئة الحج المباشر بـ 65 ألف حاج، وحج المجاملة بـ 35 ألف حاج، والباقات العالمية بـ 10 آلاف حاج، والمنظمين التابعين بـ 40 ألف حاج، وذلك بزيادة تبلغ (300%) من أعداد الحجاج التي تمت خدمتها الموسم الماضي.وبينت الوزارة أن آلية اعتماد الشركات المشاركة في الحج المباشر والمجاملة وفق عدة معايير مقسمة على مرحلتين تشمل المرحلة الأولى مرحلة التأهيل على مجموعة من المعايير التي تشكل الحد الأدنى لقبول الشركات للمشاركة في تقديم خدمات الحج المباشر وحج المجاملة.وتهدف في مجملها إلى ضمان إلمام الشركة بالمتطلبات التشغيلية، وجاهزيتها لتقديم الخدمات للحجاج ، أما المرحلة الثانية فتكون مرحلة المفاضلة إذ يتم تقييم طلبات المشاركة للشركات التي اجتازت مرحلة التأهيل، وذلك وفق عدة معايير بهدف تحديد الطاقة التشغيلية القصوى لكل شركة بما يضمن منطقية المستهدفات، وتغطية الحصص مع نسبة زيادة محدودة على عدد الحجاج الإجمالي، والاعتماد على أفضل الشركات.​وحددت وزارة الحج والعمرة 5 معايير أساسية يجب استيفائها لتأهل الشركات لتقديم خدمات الحج المباشر وحج المجاملة تشمل:وتابعت الوزارة أن المفاضلة بين شركات الحج المباشر وحج المجاملة سيكون بعد تقييم الخطط التنفيذية للشركات المتأهلة لتقديم خدمات الحج المباشر وحج المجاملة لتحديد الطاقة التشغيلية القصوى لكل شركة، واعتماد الشركات بحسب الأفضلية مع نسبة زيادة محدودة على الحصة الإجمالية للحجاج.وتشمل المعايير على عدد موا​سم مشاركة الشركة في الحج المباشر ، وتقييم الإدارة التنفيذية للحج المباشر لأداء الشركة خلال موسم 1445هـ ، وعدد القياديين ذوي الخبرة السابقة في الحج المباشر والمجاملة في العام الماضي، وعدد القياديين للحج المباشر والمجاملة المستمرين مع الشركة، وعدد الحجاج الذين خدمتهم الشركة في الحج المباشر والمجاملة في موسم 1445هـ، وأعداد الحجاج المستهدفين بالخدمة في موسم 1446هـ.وأضافت الوزارة في معايير المفاضلة أسعار الباقات مقارنة بأسعار باقات الحج المباشر لموسم 1445هـ، وعدد فئات الباقات المستهدفة، وعدد فئات الباقات المستهدفة لعموم الحجاج دون تخصيص لدول محددة ، وعدد الدول المستهدفة بتعاقدات الطيران ، ومتوسط نسبة تغطية مقاعد الطيران إلى حصص الدول المستهدفة، والمبلغ المودع في محفظة الحج المباشر الخاصة بالشركة على المسار الإلكتروني.وكذلك جودة الشراكات الاستراتيجية في مجال الإسكان، وكفاءة الإجراءات التشغيلية في مجال الإسكان، وجودة الشراكات الاستراتيجية في مجال الإعاشة، وكفاءة الإجراءات التشغيلية في مجال الإعاشة، وجودة الشراكات الاستراتيجية في مجال النقل، وكفاءة الإجراءات التشغيلية في مجال النقل، وجودة الشراكات الاستراتيجية في مجال الطيران، وكفاءة الإجراءات التشغيلية في مجال الطيران، وكفاءة إجراءات متابعة المهام، ومشاركة البيانات بين أعضاء الفريق، وتنوع قنوات التواصل وعددها لدعم الحجاج.كما سيتم اعتماد الشركات الأفضل فالأفضل وحتى تغطية المستهدفات، علماً أن الحد الأدنى للشركات المعتمدة (4) شركات​، وسيجرى تحديد طاقة تشغيلية قصوى للشركات المشاركة لأول مرة حسب المعايير التي تقررها الوزارة، مع عدم تجاوز الحد الأقصى للشركة سقف ترخيصها.