شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. دخول 4000 مبنى دائرة الامتثال بعد معالجة التشوه البصري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دخل 4177 مبنى في طرق تجارية متفرقة من مدينة جدة، دائرة الأمان، بعد إزالة المخالفات عن واجهاتها وتطبيق المعايير اللازمة للحصول على شهادات "امتثال".

وذلك يندرج ضمن معالجة التشوه البصري وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، وتحقيق الهدف الاستراتيجي ضمن برنامج التحول الوطني، أحد البرامج المنبثقة من رؤية المملكة 2030، والمتضمن تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية.



وتشمل اشتراطات شهادة امتثال المباني، جميع المباني السكنية والتجارية والحكومية، من ناحية "تصميم المبنى، والموقع العام، والتشوه البصري على واجهة المبنى".



شهادات امتثال المباني

فيما تتضمن متطلبات الحصول على شهادات امتثال المباني، شهادة إشغال للمباني الجديدة، وصك ملكية العقار، ورخصة البناء المعتمدة، ومن ثم رفع الطلب عبر منصة بلدي، وموافقة الأمانة أو البلدية أو مكتب هندسي معتمد، مع مراعاة إلزامية استيفاء كافة الاشتراطات، وتصدر الشهادة للمباني الجديدة بشكل تلقائي بعد إصدار شهادة الإشغال للمبنى.

ويمكن تجديد شهادة امتثال المباني، من خلال منصة بلدي، عبر إدخال بيانات الشهادة القديمة، والإقرار باستيفاء عناصر التقييم، بينما يُترك لمالك المبنى خيار تقديم تقرير فني من مكتب هندسي معتمد يوضح استيفاء المبنى لجميع اشتراطات شهادة الامتثال.

وفي حال عدم تقديم التقرير الفني للمبنى، يحدد المالك عبر منصة "بلدي" موعدًا لزيارة ميدانية ينفذها مراقب الأمانة أو البلدية، بهدف الوقوف على المبنى والتحقق من صحة البيانات الواردة في الطلب.