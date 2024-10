شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار على منطقة الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق #جازان و #عسير و #الباحة والأجزاء الجنوبية من منطقة #مكة_المكرمة.#اليوم | #طقس_السعودية



الدمام - شريف احمد - شهِدت منطقة الباحة اليوم، هطول أمطارٍ متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بعواصف رعدية.وشملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً من محافظتي بني حسن, والمندق, والمراكز التابعة لهما، والعديد من منتزهاتها.