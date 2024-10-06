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طقس السعودية.. أمطار على منطقة الباحة

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واس - الباحة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شهِدت منطقة الباحة اليوم، هطول أمطارٍ متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بعواصف رعدية.
وشملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً من محافظتي بني حسن, والمندق, والمراكز التابعة لهما، والعديد من منتزهاتها. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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