شكرا لمتابعة خبر عن مقيم باكستاني لم يسجل مخالفة واحدة منذ 8 أعوام في المملكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد أحمد، المقيم الباكستاني الذي يعمل سائقًا منزليًا لدى إحدى الأسر في الدمام، أن تجربته في المملكة كانت إيجابية منذ قدومه عام 2017، حيث تنقل بين مدن عدة، من مكة إلى جدة ثم الدمام، مشيرًا إلى أنه لم يشعر بأي تمييز بين المواطن والمقيم، فالجميع سواسية أمام النظام.

وأوضح أحمد خلال حديثه عبر قناة “الإخبارية”، أنه أتقن اللغة العربية وأصبح ملمًا بعادات وتقاليد المملكة، كما أنه لم يسجل أي مخالفة مرورية منذ ثماني سنوات، مؤكدًا التزامه بالقوانين والأنظمة.

وأشار خلال حديثه إلى حبه للزي السعودي وحرصه على ارتدائه منذ وصوله إلى المملكة، ما يعكس مدى اندماجه مع المجتمع.

كما عبر عن امتنانه للأسرة التي يعمل لديها، والتي تتعامل معه كأحد أفرادها، قائلًا: “يعاملونني وكأنني واحد من أبنائهم، حتى عند ذهابهم إلى المطاعم يحرصون على إحضار الطعام لي مثلهم تمامًا”.