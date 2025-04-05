شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 5-4-2025 فى السعودية.. عيار 18 بـ279.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، انخفاضا طفيفا فى الأسعار، ووصل عيار 24 لسعر 373 ريالًا مقارنة بـ376 ريالًا أمس الجمعة، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 373.00 ريال



عيار 22 سجل 342.00 ريال

عيار 21 سجل 326.50 ريال

عيار 18 سجل 279.75 ريال

عيار 14 سجل 217.50 ريال

عيار 12 سجل 186.50 ريال

الأونصة 11601.75 ريال

الجنيه الذهب 2611.00 ريال

الأونصة بالدولار 3072.34 دولار

ومع استمرار التقلبات في الأسواق المالية، يظل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين، وسط توقعات بمزيد من التغييرات في العام المقبل، وفقًا للظروف الاقتصادية والسياسات النقدية العالمية."

وتزيد سياسات الرئيس الأمريكي ترامب التضخمية من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين، في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي أعلن عنها، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.