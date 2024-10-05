شكرا لقرائتكم خبر عن "القرافي" يؤم المصلين لأول مرة فجراً و"البرهجي" عشاءً في المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الأئمة الجدد

الدمام - شريف احمد - بعد صدور الموافقة الكريمة بتعيينه إمامًا في المسجد النبوي، سيؤم الشيخ عبدالله القرافي، المصلين لأول مرة غدًا الأحد في صلاة الفجر من محراب رسول الله ﷺ. وفي مساء اليوم نفسه، سيؤم الشيخ محمد برهجي، المصلين لأول مرة في صلاة العشاء من المحراب نفسه.وهنأ الشيخ عبدالرحمن السديس الأئمة الجدد بالثقة التي منحت لهم، مشددًا على أهمية إيصال رسالة الحرمين الشريفين الوسطية والسماحة للعالم أجمع.كما أوصى الأئمة الجدد بمواصلة الجهد والتعاون المستمر، مع استشعار عظمة المسؤولية الدينية والأمانة الكبيرة التي تقع على عاتقهم.يُذكر أن التعيينات تأتي في إطار سلسلة من القرارات التي جرى الإعلان عنها مؤخرًا، حيث تم تعيين الشيخ بدر التركي، والشيخ الوليد الشمسان إمامين في المسجد الحرام، والشيخ محمد برهجي، والشيخ عبدالله القرافي إمامين في المسجد النبوي، ما يعكس العناية المستمرة بتعزيز الرسالة الروحية للحرمين الشريفين.