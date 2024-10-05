شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: نصائح للمعلمين لحماية الطلبة المصابين بأمراض مزمنة داخل المدارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الصحة عبر منصتها التوعوية الرئيسية "عش بصحة" حملة موجهة للمعلمين والمعلمات، تحت شعار "لأن التعليم مسؤولية والصحة أمانة"، وذلك بهدف تعزيز الوعي حول حماية الطلبة المصابين بأمراض مزمنة داخل المدارس .

وتأتي هذه الحملة تقديراً لدور المعلمين في الحفاظ على صحة الطلبة، حيث وجهت الوزارة الشكر لكل معلم ومعلمة يحرصون على سلامة طلابهم. وقدمت "عش بصحة" مجموعة من النصائح الهامة التي تساهم في حماية الطلبة المصابين بأمراض مزمنة، مثل الربو والسكري .





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ومن بين النصائح التي قدمتها الحملة، دعت الوزارة المعلمين إلى ضرورة التعرف على الحالة الصحية لكل طالب في الفصل، وتوفير بدائل مناسبة للنشاطات البدنية الشديدة التي قد تضر بصحة الطلاب المصابين. كما شددت الحملة على أهمية تقليل النشاط البدني للطلبة المصابين بالربو، لضمان سلامتهم.

كما أكدت "عش بصحة" على أهمية تلبية احتياجات الطلاب المرضى، بما في ذلك السماح لهم بالذهاب إلى الحمام عند الحاجة، أو استخدام العلاج في الوقت المناسب دون تأخير.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الصحة على تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، لضمان بيئة تعليمية آمنة وصحية لجميع الطلاب، خاصةً الذين يعانون من أمراض مزمنة.