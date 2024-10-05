شكرا لقرائتكم خبر عن "السديس" يحث على استثمار علوم العصر وبث رسالة الحرمين الحضارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس؛ أهمية دور المعلم ومكانته، وصانع سواعد الوطن، والركيزة الرئيسية في المنظومة التربوية والتعليمية والدينية.

وأشاد "السديس" بجهود معلمي الحرمين ودورهم الريادي، في بث وتعليم العلوم الدينية والشرعية والمعارف الإنسانية، ونشر رسالة الحرمين الحضارية العلمية عالميًا، بتميز وتجويد وإتقان وإبداع. اليوم العالمي للمعلم وقال بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم؛ أن العلم هو شرف الدهور، ومجد العصور، وفخار الزمان، وإكسير الأمن والأمان، وضمانة التقدم والازدهار والسعادة والاطمئنان.

كما حث على ضرورة استثمار علوم العصر وتقنياته في أداء رسالة العلم العالمية العظمى، فهي الرحمة للعالمين. ترسيخ المفاهيم ووجَّه رسالة تقدير واعتزاز إلى المعلم؛ لدوره المحوري الذي يؤديه في منظومة التعليم، وتأكيدًا لأهمية ما يحمله يوم المعلم من دلالات احتفائية، ومعانٍ سامية تجاه المعلم ورسالته.

وذلك تماشيًا مع هدف رئاسة الشؤون الدينية في ترسيخ المفاهيم، وتبنّي تقدير المعلمين والعلم ونشره، ومنوهًا باهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالمعلمين، وما تحظى به المنظومة التعليمية من العناية في ظل رؤية المملكة 2030.