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من بينها الشرقية.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 3 مناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من انتشار ضباب متباين الشدة على 3 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم الجمعة، تبدأ الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات، بالنسبة لأماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات

أماكن انتشار الضباب

الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق.
مكة المكرمة: ثول والقنفذة والليث.
عسير: البرك والقحمة.
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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