شكرا لقرائتكم خبر عن الحمياني لـ"اليوم": معسكر ريادة الأعمال بجامعة جدة يعد الجيل لتحديات المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

"LAUNCHPAD BOOTCAMP"

(beyond)

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التدريب بمجال التقنية المالية

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الدمام - شريف احمد - أكدت الدكتورة هيا الحمياني، المشرفة على إدارة واستقطاب الموهوبين بجامعة جدة، أن معسكرلريادة الأعمال يسعى لبناء جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على مواجهة تحديات المستقبل وإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات المجتمعية.جاء هذا التصريح خلال اختتام المعسكر الذي عُقد بالتعاون مع شركةمؤخراً، بمشاركة 270 طالبًا وطالبةوأوضحت الحمياني أن المعسكر يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعة والقطاع الخاص، وتوفير بيئة محفزة للابتكار والإبداع، مشيرة إلى الإقبال الكبير من الطلبة ورغبتهم في المشاركة بالتحديات وتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتطبيقالمعسكر الذي يُقام لأول مرة في جامعة جدة، ركز على تدريب الطلاب والطالبات في مجالات التقنية المالية والمدن الذكية، حيث قدم تدريبًا مكثفًا وفرصًا لتحويل الأفكار الابتكارية إلى مشاريع ريادية، مع جوائز مالية قيمة للفرق الفائزة. وفي نهاية المعسكر، تم تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والتطوير الدكتور مناجي الكناني والرئيس التنفيذي للشركة الراعية الأستاذ أحمد العطاسكما شهد الحفل الختامي توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة والشركة الراعية لتعزيز التعاون في عدة مجالات، أهمها تمكين رواد الأعمال الشباب، دعم المبادرات الريادية، وبناء جيل من المبتكرين القادرين على قيادة مستقبل ريادة الأعمال