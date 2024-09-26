شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية.. استمرار أعمال ربط طريق الجبيل بأحياء الندى والشعلة والفاخرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل أمانة المنطقة الشرقية العمل على مشروع تقاطع الخليفة عمر بن الخطاب مع طريقي الإمام محمد بن عبد الوهاب والأمير متعب، والذي يربط أحياء الندى والشعلة والفاخرية والأحياء المجاورة بغرب الدمام، والذي ضمن منظومة مشاريع الطرق والتقاطعات، ومعايير الوصول الشامل، وتحسين المشهد الحضري، من خلال إيجاد الحلول لتسهيل حركة المرور، وتحسين مستوى الخدمة في الشوارع والتقاطعات.

ويمثل طريق الخليفة عمر بن الخطاب، أحد الطرق الحيوية، إذ أنه محطة ربط بين عدة أحياء، ويوازيه من جهة الشرق طريق الظهران الجبيل، ومن غربه عدة طرق، منها طريق الخليفة أبو بكر الصديق، وطريق أبو حدرية، حيث حرصت الأمانة على تنفيذه لأهمية هذه الطرق في غرب الدمام.

تسهيل الحركة المرورية بدوره نوه مدير إدارة صيانة الطرق والسلامة المرورية بأمانة المنطقة الشرقية المهندس فهد النهدي، إلى اهتمام وحرص الأمانة على مشاريع الربط بين الأحياء، وتسهيل الحركة المرورية فيما بينها، وتسريع آلية التنقل من خلال تقصير مدة الرحلة، حيث تعمل على تنفيذ مشاريع ربط الأحياء، والتي جاء أحدثها ربط تقاطع عمر بن الخطاب بتقاطع الإمام محمد بن عبد الوهاب، مشيرا إلى إن المشروع سيكون عبارة عن مجموعة من «اليوتيرن»، لإتاحة الحركة بسهولة لتقاطع عمر بن الخطاب الذي يمتد من أقصى غرب الدمام، وحتى نهاية شرق الدمام، ويربط بين أحياء غرب وشرق الدمام، وسيكون إتاحة لطريق عمر بن الخطاب، ومجموعة من اليوتيرن لطريق الإمام محمد بن عبد الوهاب، كما يتقاطع مع طريق الأمير متعب في بداية الطريق، ويأتي في أقصاه طريق أبو حدرية، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من هذه المرحلة خلال شهرين وسيتم بعدها استئناف تطوير تقاطعات ذات الأولوية ضمن حي الندى.

وكشف عن قيام الأمانة بدراسة طريق الجبيل للقادمين من الجبيل، حيث سيتم تنفيذ مداخل ومخارج للحركة المرورية للأحياء المذكورة، وستكون متاحة الحركة فيه، وسيتم تنفيذه في القريب العاجل، لافتا إلى تعاون كافة الجهات المعنية لتنفيذ هذه المشاريع الخدمية التي تصب في مصلحة المنطقة.