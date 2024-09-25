"سدايا" تستعرض جهود المملكة في بناء القدرات البشرية خلال جلسة أممية

بـ80 اتفاقية ومذكرة تفاهم ووسط حضور مئات المتخصصين والمهتمين من مختلف القارات والدول.. "#سدايا" تسدل الستار على #قمة_الذكاء_الاصطناعي



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