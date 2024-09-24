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بأرق القصائد وأجمل العروض.. محافظة عنيزة تحتفي باليوم الوطني 94 للمملكة

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واس - عنيزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - احتفت محافظة عنيزة أمس الاثنين، باليوم الوطني الـ 94 للمملكة، بحضور محافظ عنيزة المكلف سعد بن عبدالله السليم، وذلك بمركز الملك فهد الحضاري.
وتضمَّن الاحتفال على العديد من الفعاليات، والقصائد والكلمات الوطنية والترفيهية وألعاب الأطفال، إلى جانب معرض "حلم دارنا يتحقق بنا" للفن التشكيلي والخط العربي، الذي يحتضن إبداعات الفنانين في الرسومات الوطنية التي تحكي حجم هذه المناسبة.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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