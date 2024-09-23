شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة "نحو السعودية الخضراء" في حائل والان نبدء بالتفاصيل

رؤية المملكة 2030

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الدمام - شريف احمد - انطلقت مبادرة "نحو السعودية الخضراء" بإشراف من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة حائل، وبالتعاون بين منتزه الأدهم البري وجمعية نحا الزراعية، تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني السعودي الـ 94.وأكد فواز الغصاب، نائب مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة حائل، أن هذه المبادرة تشكل المرحلة الأولى ضمن سلسلة من المراحل الزراعية المستقبلية.وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي بأهمية نقل الأشجار وزراعتها بالطريقة الصحيحة، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاستدامة البيئية.وقال "الغصاب": "أختير منتزه الأدهم ليكون أحد المواقع الداعمة لهذه المبادرة نظراً لاهتمامه الكبير بالبيئة والطبيعة المحيطة، إذ يسعى المنتزه ليكون نموذجاً يحتذى به في خلق بيئة أكثر خضرة وجمالاً في المنطقة".