شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: طرح 8521 قطعة أرض سكنية لمختلف الشرائح بـ20 مدينة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الطرح يتضمن 8521 قطعة أرض سكنية متنوعة..وكراسات الشروط ستتاح بموقع "مسكن" من 7 نوفمبر 2024 : 5 يناير 2025

فى بشرى سارة للمواطنين، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أكبر طرح للأراضي السكنية بالمدن الجديدة، ويتضمن 8521 قطعة أرض سكنية بمحاور الإسكان المتوسط والمتميز والأكثر تميزاً بـ20 مدينة جديدة تشمل مدن ( غرب قنا الجديدة – أسيوط الجديدة – السادات – بدر – بني سويف الجديدة – حدائق أكتوبر – طيبة الجديدة – المنيا الجديدة – برج العرب الجديدة – أخميم الجديدة – سوهاج الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة - ناصر الجديدة – أسوان الجديدة – ملوي الجديدة – العاشر من رمضان – 6 أكتوبر – الشروق - العبور).

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أنه وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعمل وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على التوسع فى طرح الأراضي السكنية بمختلف أنواعها، من أجل تلبية الطلب المتزايد على الأراضي بالمدن الجديدة، ودفع عجلة التنمية بها، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم فى بناء مسكنهم الخاص وفق الإشتراطات، وتحقيق التنمية المطلوبة.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه بالنسبة لقطع أراضي الإسكان المتوسط سيتم إتاحة 3678 قطعة أرض بواقع 223 قطعة أرض بمدينة غرب قنا، و 31 قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة، و 1270 قطعة أرض بمدينة السادات، و 60 قطعة أرض بمدينة بدر، و 150 قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة، و122 قطعة أرض بمدينة حدائق أكتوبر، و 204 قطع أراضٍ بمدينة طيبة الجديدة، و 495 قطعة أرض بمدينة المنيا الجديدة، و 1123 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة.

وأضاف "الشوربجي" أنه بالنسبة لمحور أراضي الإسكان المتميز سيتم إتاحة 4747 قطعة أرض بواقع 159 قطعة بمدينة أخميم الجديدة، و129 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، و149 قطعة أرض بمدينة قنا الجديدة، و66 قطعة أرض بمدينة الفيوم الجديدة، و 417 قطعة أرض بمدينة ناصر الجديدة، و 298 قطعة أرض بمدينة أسوان الجديدة، و321 قطعة أرض بمدينة ملوي الجديدة، و 1270 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، و1938 قطعة أرض بمدينة السادات.

ونوه نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن أنه سيتم إتاحة 96 قطعة أرض بمحور أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بواقع 87 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر، و7 قطع أراضٍ بمدينة الشروق، وقطعتي أرض بمدينة العبور.

وقال: إن شروط الطرح وأسلوب الحجز والموقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد وكراسات الشروط ستكون متاحة على موقع "مسكن"- محور الأراضي على الرابط www.reserve.newcities.gov.eg اعتباراً من 7/11/2024 : 5/1/2025، وسيتم الإعلان عن موعد مكان القرعة العلنية اليدوية بين المتقدمين في موعد لاحق.