البنك الدولي: نعمل على تمويل مشروعات المياه وضمان حسن الإنفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف ستيفان جيمبرت مدير مكتب البنك الدولي في مصر، عن رؤية البنك تجاه فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه وإسبوع المياه الإفريقي التاسع الذي تستضيفه مصر حاليًا.

وقال جيمبرت خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية في اليوم الثاني لإسبوع القاهرة للمياه، إن البنك الدولي يدعم ويمول محور "مياه الكوكب" بإعتبارها مياة باطن الأرض وبالفعل أجرينا أبحاث خلال الفترة الماضية لمعرفة التحديات التي تقف بيننا ويبنها وكيفية استغلالها على أكمل وجه.

وتابع: "نعمل على تمويل كافة المشروعات التي تتعلق بطرق استغلال مياة الأرض وذلك من خلال خطة محكمة".

وأوضح جيمبرت، أن البنك الدولي يمول العديد من الدول في مشروعات المياه من بينها الأردن التي تعاني فجوة كبيرة بين المتطلبات من المياه والموارد المتاحة لها، مشيرًا إلى أنه لم يكن من السهل حل تلك الفجوة ولكن بتعاون الحكومة مع برنامج البنك استطاعت أن تلبي الاحتياجات المطلوبة.