الذهب يستقر عند 2646.64 دولار للأوقية ترقبا لمؤشرات جديدة لأسعار الفائدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقرت أسعار الذهب اليوم، مع انتظار المستثمرين بشأن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حول خفض أسعار الفائدة لتحديد الاتجاه المستقبلي لأسعار الذهب.

واستتب الذهب عند 2646.64 دولارًا للأوقية، في حين هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2663.10 دولارًا.

وثبتت الفضة في المعاملات الفورية عند 31.14 دولارًا للأوقية، فيما تراجع البلاتين بنسبة 0.3 % ليصل إلى 989.95 دولارًا، بينما انخفض البلاديوم بنحو واحد بالمئة ليصل إلى 1020.50 دولارًا.

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