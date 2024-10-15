شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أسهم 144 شركة

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السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.4%، عند 12001 نقطة، وبتداولات بلغت 7.341 مليار ريال.وبحسب بيانات تداول بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 422.100 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.036 تريليون ريال.ارتفعت أسهم 144 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 81، من بين 241 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، تشب، وسابتكو، وسينومي ريتيل، وولاء، والأسماك، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الباحة، والماجد للعود، وزجاج، ومجموعة فتيحي، وجمجوم فارما، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 1.9%، عند 25919 نقطة، وبتداولات بلغت 102.657 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 7.437 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 55.018 مليار ريال.وارتفعت أسهم 39 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 29، من بين 97 شركة مدرجة في السوق الموازية.