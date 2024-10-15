شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار اللحوم في السعودية خلال شهر.. و«البقري» يرتفع وحيدا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار اللحوم في السعودية خلال شهر سبتمبر الماضي، على أساس شهري، باستثناء اللحم البقري الطازج.

ووفقا لنشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، سجل سعر لحم الضأن الطازج، 67.32 ريال للكيلو، منخفضا بنسبة 0.7%، على أساس شهري. أسعار اللحوم في السعودية انخفض سعر لحم الجمل الطازج على أساس شهري، بنسبة 1.9%، مسجلا 53.88 ريال للكيلو.

وتراجع سعر لحم الضأن المبرد المستورد بنسبة 1.9%، مسجلا 51.89 ريال للكيلو، بينما انخفض سعر تكلفة طبخ الذبيحة، 0.5% إلى 294.49 ريال.

وارتفع سعر اللحم البقري الطازج بنسبة 0.1%، على أساس شهري، مسجلا 52.1 ريال للكيلو.