تكنولوجيا: مايكروسوفت تعزز استرداد نظام Windows 11 بتحديث ديناميكي جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت مايكروسوفت تحديثًا لتحسين بيئة الإصلاح في Windows (WinRE) لإصدارات متعددة من Windows 11. تركز هذه التحديثات الديناميكية على تحسين عملية الاسترداد، مما يضمن إصلاحًا أكثر سلاسة وسرعة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى استكشاف أخطاء أنظمتهم وإصلاحها.

تتوفر هذه التحديثات لإصدارات Windows 11 21H2 و22H2 و24H2، مما يجعل عملية الاسترداد أكثر موثوقية وسهولة في الاستخدام.

تشمل التحديثات:

KB5045520 لنظام Windows 11 الإصدار 24H2

KB5045525 لنظام Windows 11 الإصدار 22H2

KB5045527 لنظام Windows 11 الإصدار 21H2

KB5044612 لنظام Windows 11 الإصدار 24H2

KB5044617 لنظام Windows 11 الإصدار 22H2

KB5044619 لنظام Windows 11 الإصدار 21H2

تعمل هذه التحديثات على تحسين معالجة الأخطاء أثناء عملية الاسترداد، مما يؤدي إلى تحسين أداء WinRE.

كما تهدف هذه التحديثات إلى منح المستخدمين طريقة أسرع وأكثر فعالية لمعالجة مشكلات النظام دون الحاجة إلى جلسات طويلة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها. وهذا يعد أمرًا مهمًا بشكل خاص في المواقف الحرجة التي تتطلب التعافي السريع.

كيفية تثبيت التحديث

يتوفر التحديث الديناميكي من خلال عدة قنوات، مما يسهل على المستخدمين تثبيته. يوفر كل من Windows Update و Microsoft Update Catalog و Windows Server Update Services (WSUS) إمكانية الوصول إلى هذه التحديثات الجديدة.

ومن المزايا الكبيرة لهذا التحديث أنه لا يحتاج إلى إعادة تشغيل النظام، لذا يمكن للمستخدمين تثبيته دون توقف سير العمل مؤقتًا.

بعد التثبيت، يمكن للمستخدمين التحقق من نجاح التحديث من خلال تأكيد إصدار WinRE الجديد. يمكن القيام بذلك عن طريق التحقق من قيمة “WinREVersion” ضمن المسار “HKEY-LOCAL-MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion”. يجب أن تكون القيمة الصحيحة بعد التثبيت 10.0.22000.3250.

نطاق التحديث

لا تعمل هذه التحديثات على تحسين بيئة WinRE فحسب، بل تعمل أيضًا على تحديث ملفات النظام الرئيسية. تتضمن الملفات التي تم تحديثها مثل acpi.sys وtpm.sys وntdll، مما يضمن حصول مناطق النظام المختلفة على ترقيات مهمة. يضمن التحديث الديناميكي أن تظل عملية الاسترداد آمنة وجاهزة للتعامل مع حالات الطوارئ.

كما أنه يعمل على تحسين عملية إعداد Windows، مما يضمن تحسين النظام حتى قبل تقديم ميزات جديدة. يساعد هذا التحديث من مايكروسوفت على تعزيز الإصلاح والإعداد لمستخدمي Windows 11. يوفر التثبيت السهل، إلى جانب إصلاحات الأمان الرئيسية، نظامًا أقوى وأكثر أمانًا للجميع.

المصدر