استشهاد 13 فلسطينيًا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد 13 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، على شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى كمال عدوان باستشهاد عشرة فلسطينيين، في قصف للاحتلال على تجمعات للفلسطينيين في منطقة الفالوجا وسط مخيم جباليا شمال القطاع، الذي يتعرض لقصف وحصار متواصل من الاحتلال لليوم الحادي عشر على التوالي، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 350 فلسطينيًا وإصابة المئات، بالتزامن مع منع الطواقم الطبية من انتشال الشهداء والجرحى.

كما استشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلًا في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، وبذلك يرتفع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 31 شهيدًا وعشرات الجرحى، بينهم 17 استشهدوا في قصف على خان يونس والنصيرات وسط وجنوب قطاع غزة.

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