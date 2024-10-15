شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر غدًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تنطلق في مدينة جدة غدًا الأربعاء، أعمال الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الحالية للمجلس المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي.
ويأتي الاجتماع الأول للمجلس الوزاري، تتويجًا للجهود الكبيرة التي قامت بها الدول الإقليمية الأعضاء، في إعداد وتنفيذ متطلبات المرحلة التأسيسية للمبادرة، والتجهيز لإنشاء الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض، ويُنتظر أن يتخذ المجلس الوزاري قراراتٍ مهمة للبدء في المرحلة التنفيذية للمبادرة.
وتستهدف مبادرة الشرق الأوسط، زراعة «50» مليار شجرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، أي ما يعادل «5%» من هدف التشجير العالمي، بالإضافة إلى دعم جهود المنطقة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بمقدار «670» طن، بما يعادل «10%» من المساهمات العالمية؛ مما يُسهم في بناء مستقبلٍ أكثر خضرةً في الشرق الأوسط، من خلال تحسين جودة الهواء، والحد من تآكل التربة، وتوفير موائل للحياة البرية، بالإضافة إلى امتصاص ثاني أكسيد الكربون للتخفيف من آثار تغير المناخ.
يُذكر أن المملكة العربية السعودية، أطلقت مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في القمة الأولى لهذه المبادرة، والتي عقدت بمدينة الرياض في أكتوبر 2021م، كما أعلنت المملكة في القمة الثانية للمبادرة بشرم الشيخ في نوفمبر 2022م، عن تقديم منحة مالية للمبادرة، واستضافة أمانتها العامة في مدينة الرياض، إلى جانب تحمُّل جميع تكاليفها التشغيلية خلال السنوات العشر المقبلة.
ويأتي الاجتماع الأول للمجلس الوزاري، تتويجًا للجهود الكبيرة التي قامت بها الدول الإقليمية الأعضاء، في إعداد وتنفيذ متطلبات المرحلة التأسيسية للمبادرة، والتجهيز لإنشاء الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض، ويُنتظر أن يتخذ المجلس الوزاري قراراتٍ مهمة للبدء في المرحلة التنفيذية للمبادرة.
مستقبلٍ أكثر خضرةً
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يُذكر أن المملكة العربية السعودية، أطلقت مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في القمة الأولى لهذه المبادرة، والتي عقدت بمدينة الرياض في أكتوبر 2021م، كما أعلنت المملكة في القمة الثانية للمبادرة بشرم الشيخ في نوفمبر 2022م، عن تقديم منحة مالية للمبادرة، واستضافة أمانتها العامة في مدينة الرياض، إلى جانب تحمُّل جميع تكاليفها التشغيلية خلال السنوات العشر المقبلة.