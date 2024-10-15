شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار نسبي.. تباين موقف الأسهم الأوروبية عند الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الأسهم الأوروبية استقرارًا خلال تعاملات يوم الاثنين، بعد إخفاق الخطط التحفيزية الصينية في بث الثقة بين المستثمرين الذين ركزوا على موسم نتائج الشركات واجتماع البنك المركزي الأوروبي المتعلق بالسياسة النقدية في وقت لاحق هذا الأسبوع.

فقد بلغ ارتفاع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.01%، بعد أن عوّضت مكاسب قطاعي المرافق والخدمات المالية تراجعات أسهم قطاع السفر والترفيه.

تراجع مؤشر فوتسي

في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.18% عند 8237 نقطة، كما انخفض مؤشر "كاك" الفرنسي 0.22% عند 7561 نقطة.



في حين ارتفع "داكس" الألماني 0.22% إلى 19415 نقطة.

ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام خلال اجتماع يوم الخميس المقبل، بدعم من تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.