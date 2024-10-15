الرئيس التنفيذي للشركة لـ «الاتحاد»: 5 ملايين مشترك بخدمات الجيل الخامس في «إي آند الإمارات»

ابوظبي - سيف اليزيد - يوسف العربي (دبي)

تجاوز عدد مستخدمي شبكة الجيل الخامس في «إي آند الإمارات» 5 ملايين مشترك، ما يعكس الإقبال الكبير على خدمات الاتصال المتطورة التي تتيحها الشبكة، بحسب مسعود شريف محمود الرئيس التنفيذي للشركة.

وقال شريف لـ«الاتحاد»، على هامش فعاليات معرض جيتكس جلوبال، إن تغطية شبكة «إي آند» للجيل الخامس في المناطق السكنية في دولة الإمارات وصلت إلى 99.33 % ونهدف إلى الوصول لنسبة 99.5 بحلول نهاية 2024.

وأضاف: «ملتزمون بتقديم تجارب متميزة للمستخدمين في شبكة الجيل الخامس، مع ضمان توفير الاتصال السلس والتغطية الممتازة في جميع مناطق تواجدهم. وكمثال على ذلك، نفذت (إي آند الإمارات) أول تشغيل ناجح عالميّاً لشبكات الجيل الخامس بتقنية الموجات الملليمترية mmWave FR2 only، على طيفٍ تردُّديٍّ مرتفع 26 جيجاهرتز، بمسافة تفوق 10 كيلومترات مع سرعات عالية».

وأشار إلى أن الشركة تسعى إلى زيادة هذه النسبة بشكل مستمر من خلال توسيع تغطية شبكة الجيل الخامس، وتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد والشركات. كما نعمل على تعزيز تجربة المستخدم عبر تقديم سرعات أعلى وزمن استجابة أقل، بالإضافة إلى الحلول الجديدة التي تعتمد على تقنيات الجيل الخامس، موضحاً أن الشركة تركز في الوقت الحالي على الانتقال لاستخدام تقنية الجيل الخامس المتقدمة، والتي ستفتح المزيد من الإمكانات مثل النطاق العريض المتنقل المحسن والتجارب الغامرة وتقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي والتطبيقات المتقدمة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتسريع التحول الرقمي لجميع قطاعات الأعمال في دولة الإمارات.

شبكة الجيل الخامس المستقلة

حول تأثير إطلاق الشركة لشبكةَ الجيل الخامس المستقلة لمستخدمي الهواتف المتحركة، قال شريف: «يمثل إطلاقنا لشبكة الجيل الخامس المستقلة خطوة استراتيجية نحو تعزيز تجربة العملاء، حيث نسعى لتوفير شبكة آمنة ومستقلة للاتصال ونقل البيانات بشكل مثالي في جميع أنحاء دولة الإمارات، ما يضمن تحسين أداء الأفراد والأعمال على مستويات متعددة وستقدم هذه التقنية المتقدمة سرعات إنترنت أعلى واستجابة أسرع للتطبيقات، ما يتيح تجربة سلسة لخدمات البث المباشر والتطبيقات التي تعتمد على تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز والألعاب عبر الإنترنت».

وأضاف: «نجحنا خلال (جيتكس 2024) في تحقيق أعلى سرعة مجمعة عالمياً لشبكة الجيل الخامس المتقدمة (5G-Advanced) بلغت 62 جيجابت في الثانية، ما يجعل سكان دولة الإمارات مستقبلاً أول من يختبر هذه السرعات القياسية على مستوى العالم».

وبالإضافة إلى ذلك، تعزز شبكة الجيل الخامس المستقلة من استقرار الاتصال وتوفر نطاقٍ تردديٍ أعلى، ما يعزز من زمن الاستجابة في نقل البيانات ويسمح للشركات والأفراد بالاعتماد على خدمات أكثر موثوقية في مجالات مثل العمليات الصناعية الذكية والرعاية الصحية عن بُعد والمدن الذكية. كما أن هذه الشبكة تمثل خطوة رئيسية في تمهيد الطريق أمام التطبيقات الرقمية المستقبلية في دولة الإمارات.

وأوضح أن إطلاق الشبكة الحديثة يأتي كجزء من جهودها لدعم الأجندة الرقمية لدولة الإمارات ورؤيتها في النمو والتطوير، وتحرص «إي آند الإمارات» على توفير أحدث التقنيات التي تمهد الطريق نحو حالات الاستخدام الجديدة للأعمال والأفراد و نهدف من خلال تبني هذه التقنية إلى تزويد عملائنا بأحدث الابتكارات الرقمية والارتقاء بتجاربهم، حيث ستتيح لنا شبكة الجيل الخامس المستقلة تقديم أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وتعاونت «إي آند الإمارات» مع رواد التكنولوجيا في هذا المجال لتمكين هذه الشبكة وزيادة جودة خدماتها، وخلق تجربة أكثر موثوقية وفعالية للعملاء. ونفخر بأننا من الشركات الرائدة فيما يتعلق بتطوير ونشر أحدث تقنيات الجيل الخامس، ونؤكد التزامنا بمواصلة جهودنا لتقديم أفضل الخدمات في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة.

تقنيات جديدة

وحول التقنيات الجديدة الخاصة بشرائح الهاتف المتحرك وشبكة الإنترنت التي تعمل «إي آند الإمارات» على إنجازها في الوقت الراهن، قال شريف إن معرض جيتكس سيشهد إطلاق مجموعة من الحلول الجديدة لأول مرة، منها عل سبيل المثال حلول متعلقة بشبكات الجيل الخامس المتقدمة، وسنعلن خلال المعرض عن تجربة جديدة في تقنية الهولوجرام لمساعدة العملاء والرد على استفساراتهم، إلى جانب حلول جديدة في نطاق الطائرات بدون طيار، وتحقيق سرعات اتصال غير مسبوقة على شبكة الجيل الخامس المتقدمة.

وأضاف: «ستعمل (إي آند الإمارات) باستمرار على تطوير تقنيات مبتكرة في مجال شرائح الهاتف المتحرك وشبكات الإنترنت، لتلبية احتياجات المستخدمين وتحسين تجربتهم. ومؤخراً، قدمنا حلاً رائداً لزوار دولة الإمارات يتمثل في شريحة إلكترونية فورية يمكن تفعيلها مباشرةً عند وصولهم إلى الدولة من خلال مسح رمز الاستجابة السريع واستخدام تقنية التعرف على الوجه، مما يضمن تجربة سلسة وسريعة لتفعيل شرائح الاتصال الآمنة».

تطوير الشبكات

قال مسعود شريف محمود: «حرصت (إي آند الإمارات) طوال قرابة 5 عقود على الاستثمار المتواصل في تطوير شبكات الهاتف المتحرك والألياف الضوئية والتي تعد الشريان النابض للبنية التحتية الرقمية، والممكن الرئيس لدخول التقنيات الجديدة، مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وغيرها». وأضاف أن استثمار «إي آند الإمارات» المستمر في شبكتها وتقنياتها يتوافق مع الأجندة الرقمية لدولة الإمارات ويؤكد التزامها بالمساهمة بتهيئة عوامل التمكين الضرورية لتطور الاقتصاد الرقمي وتألق بيئة الأعمال، والاستفادة من كامل الإمكانات التقنية إلى جانب تقديم خدمات رقمية متميزة لأبناء دولة الإمارات.

وقال: سجلت «إي آند الإمارات» أسرع اتصال بـ«الإنترنت» في العالم عن طريق شبكة الجيل الخامس وبسرعة بلغت 30.5 جيجابت في الثانية، بما يمثل علامةً فارقةً في مسيرة الشركة في شبكة الجيل الخامس المتقدمة ويبشر بفصلٍ جديدٍ من التقدم.

قاعدة المشتركين

قال مسعود شريف محمود إن النمو في قاعدة المشتركين في الدولة، والذي وصل إلى ما يقارب 15مليون مشترك بنهاية النصف الأول من 2024، يعكس ثقة المشتركين في قدرتنا على تقديم أحدث الخدمات والمنتجات المبتكرة التي تلبي احتياجات العملاء المتطورة، الأمر الذي ساهم في تصدر الشركة لقائمةَ «أقوى علامة تجارية في قطاع الاتصالات في العالم» لعام 2024.

وأضاف: «تواصل (إي آند الإمارات) سعيها لتعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال الاستثمار في التقنيات المستقبلية وترقية الشبكات والارتقاء بجودة وأداء الخدمات المقدمة للعملاء وابتكار منتجات وحلول تلبي جميع متطلبات العملاء ونظراً للدور الكبير الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي، فقد حددت (إي آند الإمارات) مجموعة ركائز استراتيجية الشاملة لضمان تحقيق أهدافنا في هذا المجال. وتشمل هذه الركائز تمكين الأنظمة الذاتية وأتمتة الاتصال عبر الشبكة ومتاجر البيع بالتجزئة، لتوفير تجارب تلبي الاحتياجات الفردية للعملاء».