شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تراجع سعر الذهب مع ارتفاع الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب في تعاملات يوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.

وارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى 29ر103 نقطة، وهو ما يزيد بنسبة 4ر0% عن مستواه يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وتراجع سعر الذهب بمقدار 80ر9 دولار، أي بنسبة 37ر0% إلى 80ر2647 دولار للأوقية تسليم أكتوبر الحالي.

تراجع الفضة والنحاس

كما تراجعت أسعار الفضة بمقدار 437ر0 دولار أي بنسبة 39ر1% إلى 083ر31 دولار للأوقية تسليم الشهر الحالي، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 1025ر0 دولار أي بنسبة 2ر2% إلى 3910ر4 دولار للرطل.



وأعلنت الصين يوم السبت الماضي المزيد من الإجراءات التي تهدف إلى إنعاش اقتصادها المتعثر، وتعهد وزير المالية لان فوان بمساعدة الحكومات المحلية في التعامل مع ديونها، وتعزيز إصدار السندات الحكومية وتقديم إعانات لأصحاب الدخل المنخفض، غير أنه لم يقدم أي تفاصيل محددة عن حجم حزمة التحفيز.

ارتفاع الأسهم الصينية

يشار إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، ارتفعت أسعار الأسهم في الصين وهونج كونج، في أعقاب إعلانات عن إجراءات تحفيز من قبل الحكومة الصينية، قبل تراجعها مرة أخرى.

وتستند تحركات السوق المتقلبة بالأساس على تكهنات بشأن مدى عزم بكين على دعم الاقتصاد من خلال إجراءات السياسة المالية، وربما إصلاحات اقتصادية أيضًا.

ويعتقد خبراء أنه من دون إجراءات التحفيز الاقتصادية، من المحتمل أن تواجه الصين صعوبات في تحقيق هدف النمو وهو 5%، المحدد لعام 2024.