مفوض الأونروا يحذر من أن يصبح الجحيم الذي تعيشه غزة أمرًا معتادًا

الأوضاع في مدارس الأونروا

أكد المفوض العام لوكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة فيليب لازاريني أن الوضع في غزة يزداد سوءًا، محذرًا من أن يصبح الجحيم الذي تعيشه غزة أمرًا معتادًا، داعيًا إلى إعلاء قيم الإنسانية.وأعلن المفوض الأممي استشهاد 20 شخصًا في غزة، بعد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة الأونروا في وقت كان من المقرر أن تُستخدم لتنفيذ الجولة الثانية لحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي بدأت اليوم.وقالت المتحدثة باسم الأونروا لويز ووتريدج، إن الأوضاع في مدارس الوكالة التي تحولت إلى ملاجئ للنازحين أصبحت لا تطاق، إذ يبحث الناس عن أمان لا يمكن العثور عليه وسط القصف المتواصل. في سياق متصل، أشار منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مهند هادي، إلى أن شمال غزة يواجه حرمانًا متزايدًا من الإمدادات الأساسية بسبب القيود المفروضة منذ بداية أكتوبر.وأكد أن أكثر من 50 ألف شخص نزحوا خلال الأسبوعين الماضيين من منطقة جباليا بسبب القصف، مطالبًا بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وتأمين مسارات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية.