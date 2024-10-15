شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 36ر201 نقطة، أو 5ر0%، ليصل إلى 22ر43065 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 82ر44 نقطة، أو 8ر0%، ليصل إلى 85ر5859 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 75ر159 نقطة، أو 9ر0%، ليصل إلى 69ر18502 نقطة.