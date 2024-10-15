شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تستعرض منجزاتها الصناعية والتعدينية في معرض "جايتكس دبي 2024" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك منظومة الصناعة والثروة المعدنية في معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات "جايتكس دبي 2024"، الذي يُقام في مدينة دبي الإماراتية خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الحالي، بجناحٍ رئيس تستعرض فيه أهم المنجزات الصناعية والتعدينية في المملكة، ورحلة المنظومة نحو التحول الرقمي، وأبرز تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة التي تبنتها في القطاع الصناعي.

وتتضمن مشاركة المنظومة في المعرض، تقديم لمحة عن أحدث الخدمات التقنية والمنتجات الرقمية المقدمة لشركائها، ونبذة عن برامجها ومبادراتها المحفزة للابتكار الصناعي.

إلى جانب تعريف بالفرص الاستثمارية التي يتيحها قطاعا الصناعة والتعدين في المملكة، ومد جسور التواصل مع المستثمرين العالميين.

برنامج مصانع المستقبل

ومن المبادرات التي تستعرضها المنظومة، برنامج مصانع المستقبل الذي أطلقته وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ويستهدف تبني المنشآت الصناعية في المملكة، لتقنيات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك عبر أتمتة 4000 مصنع، تحسينًا لكفاءة إنتاجها، وتقليلًا لتكاليف التصنيع فيها.

ويقدم البرنامج حزمة من الممكنات والحوافز التي تساعد المصانع في رحلة تحولها لمنشآت ذكية.



برنامج رافد

كما أطلقت الوزارة مؤخرا برنامج "رافد"، الذي يستهدف تأسيس مصانع ابتكارية في الجامعات والكليات التقنية بالمملكة، وتطوير شراكات فاعلة مع المؤسسات الأكاديمية، بما يعزز الاستفادة من الابتكار والأبحاث في مجال التصنيع المتقدم، خاصة في القطاعات الصناعية الواعدة التي تستهدف توطينها وتطويرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

وتشمل جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية المشاركة في معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات "جايتكس دبي 2024"، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والشركة السعودية لخدمات التعدين "إسناد".



قادة القطاعات الرقمية

إضافة إلى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

ويُعد أن معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات "جايتكس دبي"، الذي انطلق عام 1996م، من أهم المعارض التقنية التي تقام في العالم ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يستقطب قادة القطاعات الرقمية والابتكار وآلاف الزوار من المختصين التقنيين والمهتمين والباحثين من أكثر من 144 دولة في العالم.

ويُعنى المعرض باستعراض أحدث المنتجات الرقمية، وتقنيات الجيل الخامس، والأمن السيبراني، والتقنيات المالية، إضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي.