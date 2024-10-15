شكرا لقرائتكم خبر عن تعميم التوعية بأهمية لقاح الإنفلونزا الموسمية في خطبة الجمعة القادمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم الثلاثاء، تعميماً لخطباء الجوامع بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، بأن تتضمن خطبة الجمعة القادمة الخامس عشر من شهر ربيع الآخر الجاري الحديث عن أهمية أخذ اللقاح الخاص بالإنفلونزا الموسمية، وذلك بناء على البرقية الواردة لمعاليه من معالي وزير الصحة والمتضمنة طلب معاليه بأن يتناول الخطباء هذا الموضوع، وذلك بالتزامن مع الحملة السنوية للوقاية من مرض الإنفلونزا الموسمية، والتي تهدف إلى بيان أهمية أخذ اللقاح للوقاية من الإصابة وخاصة الفئات الأشد عرضة للخطر وهم كبار السن. أهمية أخذ اللقاح وجاء في التعميم الصادر من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لخطباء الجوامع بأن تتضمن خطبة الجمعة الحديث عن هذا الموضوع، وبيان أن أخذ اللقاح يُعتبر من حفظ النفس التي تُعد إحدى الضروريات الخمس التي أوصى بها ديننا الحنيف لما لها من أثر في منع انتشار العدوى وتخفيف حدة المرض، خاصة على الفئات الأشد عرضة للخطر وهم كبار السن، وذلك حسب ما تشير إليه الدراسات الحديثة بأنهم أكثر عرضة لالتهابات الرئة الحادة والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، بسبب مضاعفات الإنفلونزا الموسمية، وأن تلقي اللقاح يساهم بمشيئة الله في الحد من هذه المضاعفات بنسبة كبيرة.