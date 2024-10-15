الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

قال عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس والمناخ؛ إن النماذج العددية تشير إلى أن سلطنة عُمان ستتأثر مباشرة بمنخفض مداري ابتداءً من يوم الثلاثاء حتى الخميس، متوقعاً هطول أمطار تتراوح بين المتوسطة والغزيرة؛ مع احتمالية حدوث سيولٍ في بعض الخليج 365.

وأضاف “الحصيني”؛ في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع إكس، أن تأثير المنخفض سيمتد إلى أجزاءٍ من الإمارات واليمن ومنطقة الربع الخالي؛ ما يرفع فرص هطول الأمطار في هذه الخليج 365.

وأوضح، أن تأثير المنخفض على المملكة العربية السعودية سيكون غير مباشرٍ، حيث ستندفع كمياتٌ من الرطوبة في الأجواء؛ ما يشكّل مادة للسحب وفرصة لتكوُّن الأمطار في بعض الخليج 365.

ودعا “الحصيني”؛ سكان الخليج 365 المتأثرة إلى توخي الحذر، خاصة في الخليج 365 المنخفضة ومجاري السيول؛ لتفادي أيّ مخاطر محتملة.

يأتي هذا التأثير في إطار التغيرات الموسمية الطبيعية التي تشهدها المنطقة خلال هذه الفترة من العام؛ ما قد يُسهم في تحسين الظروف الجوية، وزيادة مخزون المياه الجوفية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط