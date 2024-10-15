السعودية | وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يُدشّن عيادات التمكين لمستفيدي الضمان الاجتماعي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشّن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي “عيادات التمكين” الخاصة بمستفيدي الضمان الاجتماعي في مدينة الرياض، التي تعد نموذجًا مبتكرًا في تطبيق مبادئ ومفاهيم التمكين الحديثة؛ وتشمل عدة مسارات تتمثل في: (الإرشاد المهني والمالي، وتعزيز الصحة النفسية، والتوظيف، وريادة الأعمال، والتدريب النوعي، وتعزيز الصحة البدنية، ودعم التعلم، وخدمات الإسكان، والدعم القانوني).

وتعمل العيادات على تحقيق أهدافها عبر مرور المستفيد بخمس مراحل رئيسة تبدأ من التواصل، والتوعية، ثم التسجيل، ثم دراسة الحالة، وتقديم الخدمات، ثم المتابعة، والرصد، كما تركز العيادات على تعزيز المشاركة المجتمعية عبر التعاون مع المنظمات غير الربحية، والشركات، والمؤسسات التعليمية، والحكومية، إضافة إلى تطوير وبناء قدرات مديري الحالة لديهم لتقديم خدمات عالية الجودة للمستفيدين.

واطلع معالي الراجحي خلال رحلة التدشين على الخدمات المقدمة للمستفيدين في العيادات، وإجراءات العمل المتبعة، مشيدًا بدور العيادات في تعزيز فرص تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي وتطوير مساراتهم المهنية؛ مؤكدًا أن هذه العيادات ستسهم بشكل فعال في تقديم حلول مبتكرة، وتعزيز دعم المستفيدين، وتحقيق التكامل بين الجهود الحكومية والقطاع غير الربحي، والاستثمار والتطوير في رأس المال البشري، مشيرًا إلى أهمية استمرارية العمل على توليد مثل هذه الخدمات بما يحقق أهداف الوزارة الإستراتيجية في برنامج التحول الوطني، وهي تمكين المواطنين من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية.

يذكر أن عيادات تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي تستهدف سبع مناطق حول المملكة وهي مناطق: (الرياض، والشرقية، ومكة المكرمة، وعسير، وجازان، والمدينة المنورة، ونجران)، وتعمل مراكز خدمية اجتماعية متكاملة تطبق أفضل الممارسات العالمية والمحلية في إدارة حالة الأسرة الضمانية ككل، وتمكين أفرادها المؤهلين؛ من خلال تقديم مختلف التدخلات التنموية الاجتماعية والاقتصادية والتعاون المجتمعي لهم بشكل مباشر، أو من خلال الشركاء لتلبية احتياجاتهم.

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