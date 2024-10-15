شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد فترة الترشح لعضوية مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن البنك السعودي للاستثمار تمديد نهاية فترة الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة المقبلة إلى يوم الخميس 7 نوفمبر المقبل.
وكان البنك قد أعلن على موقع تداول السعودية في 19 سبتمبر الماضي، فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة.
وكان البنك قد أعلن على موقع تداول السعودية في 19 سبتمبر الماضي، فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة.
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