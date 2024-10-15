شكرا لقرائتكم خبر عن إنفيديا ثاني أكبر شركة بالعالم مع تجاوز قيمتها 3.4 تريليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصبحت إنفيديا ثاني أكبر شركة بالعالم مع تجاوز قيمتها 3.4 تريليون دولار، حيث حققت أسهمها إغلاق قياسي جديد أمس الاثنين، مع استعداد وول ستريت لموسم الأرباح من قبل الكثير من الشركات وخاصة الشركة المصنعة للرقائق وخطط إنفاقها على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. ارتفاع سهم إنفيديا.. قفزة منذ أشهر في هذا السياق، ارتفع سهم إنفيديا بنسبة 2.6% ليصل إلى 138.31 دولار خلال الساعات الماضية ليتخطى ما حققه سهم شركة الرقائق منذ أشهر.

اقرأ أيضاً: «إنفيديا» تحافظ على زخم الأسهم بصعودها 25% وتقترب من مستوى قياسي

حقق بذلك سهم إنفيديا أعلى إغلاق له حتى الآن منذ وصوله إلى 135.58 دولارًا في 18 يونيو الماضي وهو ما يقول وفق المحللين أن أسهم إنفيديا قد قفزت بشكل ضخم حتى الآن هذا العام 2024 بنحو 180% وارتفعت بأكثر من تسعة أضعاف منذ بداية عام 2023 وهو ما يقول باستمرار زخم النمو للشركة وإن كان بمعدلات متباينة. رائدة شرائح الذكاء الاصطناعي تقود شركة إنفيديا دفة قيادة دعم شرائح الذكاء الاصطناعي لتكون المستفيد الأكبر من طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي والتي بدأت بالإصدار العام لبرنامج شات جي بي تي من شركة "أوبن إيه آي" في نوفمبر 2022.

اقرأ أيضاً: لماذا فشلت شركات التكنولوجيا الكبرى في إزاحة «إنفيديا» عن عرشها؟

تُستخدم وحدات معالجة الرسومات (GPUs) من إنفيديا لإنشاء ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تعمل على تشغيل شات جي بي تي والتطبيقات المماثلة. شركات التكنولوجيا الكبرى تقوم شركات بما في ذلك: مايكروسوفت وميتا وجوجل وأمازون، بشراء وحدات معالجة الرسوم بكميات كبيرة لصناعة مجموعات كبيرة من أجهزة الكمبيوتر لأعمال الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

ومن المقرر أن تعلن كل هذه الشركات عن نتائجها الفصلية بحلول نهاية شهر أكتوبر. مليارات الدولارت تذهب لإنفيديا من بين المليارات من الدولارات التي تنفقها شركات التكنولوجيا الكبرى سنويًا على تطوير الذكاء الاصطناعي يذهب جزء كبير منها إلى شركة إنفيديا التي تسيطر على حوالي 95% من سوق تدريب الذكاء الاصطناعي والرقائق، وفقًا لمحللي شركة الاستشارات والأبحاث "ميزوهو". تضاعف إيرادات إنفيديا تضاعفت إيرادات إنفيديا بأكثر من الضعف في كل من الأرباع الخمسة الماضية وتضاعفت ثلاث مرات على الأقل في ثلاث من تلك الفترات.

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو بشكل متواضع في بقية العام حيث يتوقع المحللون توسعًا بنحو 82% بما يصل إلى 32.9 مليار دولار في الربع المنتهي في أكتوبر وفقًا لـتحليل من "إل إس إي جي".

قالت شركة إنفيديا مؤخرًا أن الطلب على الجيل التالي من وحدة معالجة الرسوميات للذكاء "إيه آي" والتي تسمى"بلاكويل" تتوقع إيرادات بمليارات الدولارات من المنتج الجديد في الربع الرابع. ثاني أكبر الشركات قيمة أمريكيًا وعالميًا تعد إنفيديا من بين أكبر وفي صدارة الشركات الأكثر قيمة عالميًا فبقيمة سوقية تبلغ 3.4 تريليون دولار تتربع إنفيديا كثاني أكثر الشركات الأمريكية المدرجة في البورصة قيمة، بعد شركة "آبل" التي تأتي في المرتبة الأولى بحوالي 3.53 تريليون دولار.