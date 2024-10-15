شكرا لقرائتكم خبر عن «الباحة» تتكبد خسائر بـ254.9 ألف ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وأضافت أن الأسباب تضمنت: ارتفاع مصروف مخصص الزكاة الشرعية للمجموعة خلال الربع الحالي مسجلا مبلغ 837,893 ريال مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بمبلغ 535,263 ريال بزيادة قدرها 56%.

ويعود سبب الخسائر في الربع الحالي، مقارنة بأرباح في الربع السابق إلى تسجيل مصروف مخصص خسائر ائتمانية 1,856,523 مقارنة برد مخصص خسائر ائتمانية بمبلغ 1,237,601 ريال.

وشملت الأسباب: ارتفاع مصروف مخصص الزكاة الشرعية للمجموعة خلال الربع الحالي مسجلا مبلغ 837,893 ريال مقارنة مع الربع السابق بمبلغ 497,415 ريال زيادة بنسبة 68%.

ويعود سبب الارتفاع في صافى الربح خلال الفترة الحالية (9 أشهر) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: ارتفاع إيرادات المجموعة بنسبة 15%، وانخفاض مصروف تكاليف التمويل بنسبة 44%. الدمام - شريف احمد - تكبدت شركة الباحة للاستثمار والتنمية خسائر بقيمة 254.986 ألف ريال في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بأرباح قدرها 1.691 مليون ريال في الربع المماثل من 2023.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود التحول إلى الخسارة، نتيجة ارتفاع مصروف مخصص الخسائر الائتمانية إلى 1.856.523 ريال، خلال الربع الحالي، مقارنة بـ 254.895 ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وأضافت أن الأسباب تضمنت: ارتفاع مصروف مخصص الزكاة الشرعية للمجموعة خلال الربع الحالي مسجلا مبلغ 837,893 ريال مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بمبلغ 535,263 ريال بزيادة قدرها 56%.ويعود سبب الخسائر في الربع الحالي، مقارنة بأرباح في الربع السابق إلى تسجيل مصروف مخصص خسائر ائتمانية 1,856,523 مقارنة برد مخصص خسائر ائتمانية بمبلغ 1,237,601 ريال.وشملت الأسباب: ارتفاع مصروف مخصص الزكاة الشرعية للمجموعة خلال الربع الحالي مسجلا مبلغ 837,893 ريال مقارنة مع الربع السابق بمبلغ 497,415 ريال زيادة بنسبة 68%.ويعود سبب الارتفاع في صافى الربح خلال الفترة الحالية (9 أشهر) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: ارتفاع إيرادات المجموعة بنسبة 15%، وانخفاض مصروف تكاليف التمويل بنسبة 44%.