شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل قيم النواب: قوة العلاقات المصرية السعودية صمام أمان للمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

ثمن النائب سيد سمير وكيل لجنة القيم بمجلس النواب، زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي رئيس الوزراء، مشددا على ان مصر والمملكة ركيزتا الاستقرار في المنطقة وعلاقاتهما صمام الأمان للمصالح العربية العليا.

وقال وكيل لجنة القيم بمجلس النواب، إن مصر والمملكة العربية السعودية تسعيان لنمو حجم الاستثمارات البينية والتطرق للفرص الاستثمارية الجديدة، وخاصة أن هناك تقارب كبير بين البلدين سواء قيادة أو شعوب، كما تكونت في القاهرة والرياض رؤى مشتركة تجاه العديد من القضايا.

وأوضح أن العلاقات المصرية السعودية تاريخية واستراتيجية وقائمة على العلاقات الودية التي تربط قيادات البلدين على مر العقود الماضية، وهي تحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين الاقتصادية والتجارية.

ووصل منذ قليل، ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى قصر الاتحادية، لإجراء مباحثات ثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية لولى العهد السعودي، حيث عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين.



وكان الديوان الملكي السعودى ذكر فى بيان: " بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء متوجهاً إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة حيث سيلتقي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك".