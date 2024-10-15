شكرا لقرائتكم خبر عن «وجا» تعتزم إصدار طرح خاص لصكوك بـ70 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تعتزم شركة وجا إصدار الصكوك صكوك مقوّمة بالريال السعودي بموجب برنامج إصدار صكوك مقوّمة بالريال السعودي وطرحها طرحًا خاصًا، وذلك وفقاً للشروط والأحكام التي سيتم تحديدها في نشرة الإصدار النهائية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، عينت الشركة، شركة منافع المالية كمستشار مالي ومدير الترتيب الوحيد، وذلك لأغراض إنشاء البرنامج المحتمل وإصدار وطرح الصكوك بموجبه.
وأضافت أن قيمة الطرح 70 مليون ريال، منوهة باستخدام متحصلات الطرح لأغراض الشركة العامة.
ونوهت الشركة من خلال شركة منافع بالحصول على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية قبل طرح الصكوك بموجب البرنامج.
وشددت الشركة على أهمية مراجعة نشرة الإصدار الأساسية بعناية وبشكل كامل قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالاكتتاب في الصكوك، علمًا بأن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، عينت الشركة، شركة منافع المالية كمستشار مالي ومدير الترتيب الوحيد، وذلك لأغراض إنشاء البرنامج المحتمل وإصدار وطرح الصكوك بموجبه.
وأضافت أن قيمة الطرح 70 مليون ريال، منوهة باستخدام متحصلات الطرح لأغراض الشركة العامة.
ونوهت الشركة من خلال شركة منافع بالحصول على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية قبل طرح الصكوك بموجب البرنامج.
وشددت الشركة على أهمية مراجعة نشرة الإصدار الأساسية بعناية وبشكل كامل قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالاكتتاب في الصكوك، علمًا بأن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.