شكرا لقرائتكم خبر عن 26 نوفمبر.. عمومية «الباحة» تصوت على تخفيض رأس المال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية، المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن من المقرر عقد الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة 6:30 مساءً يوم الثلاثاء بتاريخ 24/05/1446 ه الموافق 26/11/2024م عبر وسائل التقنية الحديثة.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة، إذ يبلغ رأس مال الشركة قبل التخفيض: 297 مليون ريال، فيما يبلغ رأس المال بعد التخفيض 218.295 مليون ريال.
ويبلغ عدد الأسهم قبل التخفيض: 2.970 مليار سهم، فيما سيصبح 2.182 مليار سهم، بينما تبلغ نسبة التخفيض 26.5% من رأس مال الشركة.
وأضافت أن سبب تخفيض رأس المال: إطفاء خسائر الشركة المتراكمة مبلغ وقدره 78,705,000 ريال وبنسبة (98.42) % من خسائر الشركة المتراكمة والبالغ قدرها (79,969,540) ريال كما في تاريخ 30/06/2024 م، لتصبح خسائر الشركة المتراكمة بمبلغ وقدره (1,264,540) ريال وبنسبة (0.58) % من راس مال الشركة الجديد 218,295,000 ريال.
وأوضحت أن طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء عدد 787,050,000 سهم بقيمته الاسمية 10هللات للسهم الواحد، وسيتم تخفيض 1 سهم لكل 3.77 سهم.
وأفادت بأن معدل التخفيض: تخفيض (0.265) سهم لكل سهم مملوك.
وأشارت إلى أن في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التخفيض نافذاً على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قٌرر فيها تخفيض رأس المال.
ونوهت بعدم وجود تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.
ويشمل جدول الأعمال: تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال، والتصويت على تعديل المادة (5) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المركز الرئيسي للشركة).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن من المقرر عقد الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة 6:30 مساءً يوم الثلاثاء بتاريخ 24/05/1446 ه الموافق 26/11/2024م عبر وسائل التقنية الحديثة.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة، إذ يبلغ رأس مال الشركة قبل التخفيض: 297 مليون ريال، فيما يبلغ رأس المال بعد التخفيض 218.295 مليون ريال.
ويبلغ عدد الأسهم قبل التخفيض: 2.970 مليار سهم، فيما سيصبح 2.182 مليار سهم، بينما تبلغ نسبة التخفيض 26.5% من رأس مال الشركة.
وأضافت أن سبب تخفيض رأس المال: إطفاء خسائر الشركة المتراكمة مبلغ وقدره 78,705,000 ريال وبنسبة (98.42) % من خسائر الشركة المتراكمة والبالغ قدرها (79,969,540) ريال كما في تاريخ 30/06/2024 م، لتصبح خسائر الشركة المتراكمة بمبلغ وقدره (1,264,540) ريال وبنسبة (0.58) % من راس مال الشركة الجديد 218,295,000 ريال.
وأوضحت أن طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء عدد 787,050,000 سهم بقيمته الاسمية 10هللات للسهم الواحد، وسيتم تخفيض 1 سهم لكل 3.77 سهم.
وأفادت بأن معدل التخفيض: تخفيض (0.265) سهم لكل سهم مملوك.
وأشارت إلى أن في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التخفيض نافذاً على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قٌرر فيها تخفيض رأس المال.
ونوهت بعدم وجود تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.
ويشمل جدول الأعمال: تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال، والتصويت على تعديل المادة (5) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المركز الرئيسي للشركة).