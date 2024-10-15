“هيئة تنظيم الكهربـاء” و “هيئة الميـاه” توجّهان مقدمي الخدمات بتوثيـق وربط العدادات بالمستفيد الفعلي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وجّهت الهيئة السعودية لتنظيم الكهربـاء، والهيئة السعودية للميـاه، مقدمي خدمتي الكهرباء والمياه بالبدء في إجراءات توثيق العداد وربطه بالمستفيد الفعلي سواءً كان مالكًا أو مستأجرًا، وذلك تمكينًا لحفظ حقوق المواطنين والمقيمين، والاستفادة من جميع الخدمات لدى مقدمي الخدمة.

وتأتي هذه الخطوة وفق جهودٍ متكاملة تحت شعار “عدادي”، لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، ومن أبرزها تسهيل عملية التواصل بين المستفيد ومقدم الخدمة، وضمان وصول إشعارات الصيانة لمقدم الطلب، بالإضافة إلى تحسين آلية إصدار الفواتير، والتغلب على أسباب عدم وصولها للمستفيد الفعلي.

ولتسهيل إجراء التوثيق على المستفيدين، فقد أتاح المُمكّن الرقمي “الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، إمكانية توثيق العداد بطريقة ميسّرة عبر التطبيق الوطني الشامل (توكلنا)، كما يمكن للمستفيد القيام بالإجراء نفسه من خلال استخدام القنوات الرقمية لمقدمي الخدمات: الشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وشركة مرافق.

يُذكر أن عدم المبادرة بتوثيق العدادات، فيه تأثير على استمرارية الخدمة المقدمة للمستفيد، وعدم استفادته من الخدمات الإضافية التي يقدمها مقدمي الخدمات.

من جانبها أشارت الهيئة العامة للعقار ممثلة في برنامج “إيجار” إلى أن إجراء التوثيق سيكون إلزامي للعقارات المستأجرة ذات العدادات المستقلة؛ حيث سيتم ربط بيانات العداد بالمستأجر الجديد عند إصدار عقد الإيجار من خلال الوسيط العقاري، وينتهي ارتباط العداد بهوية المستأجر بانتهاء مدة العقد، حيث إن توثيق العداد وربطه بالمستفيد من شأنه القضاء على النزاعات المالية بين المُلّاك والمستأجرين.

وفي حال وجود استفسارات لدى المستفيدين بشأن آليات التوثيق يمكنهم التواصل مباشرة مع مقدمي الخدمات عبر مراكز الاتصال المتاحة، وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

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