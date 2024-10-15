الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في شهرين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقر الدولار عند أعلى مستوى في أكثر من شهرين مقابل العملات الرئيسية، اليوم الثلاثاء، مدفوعًا بتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيمضي في خفض أسعار الفائدة بمعدل قليل في الأمد القريب، مما جعل الين يقترب من مستوى 150 للدولار.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة 103.27. وهبط الين في أحدث التعاملات إلى 149.72 للدولار.

وخسر الدولار الأسترالي 0.19 % إلى 0.67135 دولار أمريكي. ونزل النيوزيلندي 0.22 % إلى 0.60835 دولار. وانخفض اليورو 0.15 % إلى 1.0892 دولار.

كما تراجع اليوان، في التعاملات الداخلية والخارجية، إلى أدنى مستوى له في شهر مقابل الدولار اليوم، بينما بلغ الجنيه الإسترليني في أحدث العمليات 1.30525 مقابل الدولار.

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