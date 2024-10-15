شكرا لقرائتكم خبر عن خفض تصنيف وتوقعات «مايكروسوفت» و«أمازون» مقابل تقدم «إنفيديا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصد محللون تغير مشهد شركات التكنولوجيا الكبرى بالولايات المتحدة، في ضوء محاولاتها التوسع بمجال الذكاء الاصطناعي خلال السنة الجارية وما بعدها بما لهذه الشركات من تأثير على أعمال السوق في أمريكا والعالم.

وشهدت هذه الشركات عدة تغيرات بما في ذلك تراجع توقعات وتصنيف "مايكروسوفت" و"أمازون"، مقابل تقدم شركة "إنفيديا" التي تحقق صعوداً لافتاً بلا هوادة، وفق ما ذكرت منصة انفيستينج الأمريكية. خفض تصنيف "مايكروسوفت" قام محللون في شركة "أوبنهايمر" بخفض تصنيف سهم "مايكروسوفت" من درجة الأداء المتفوق إلى تصنيف الأداء الجيد مشيرين إلى مخاوف بشأن التوقعات المرتفعة لكل من الإيرادات والأرباح.

ومن بين القضايا الرئيسية التي أثارها محللو شركة الأبحاث والاستشارات هي الخسائر المحتملة من قبل شريك مايكروسوفت في تطوير الذكاء الاصطناعي، وهي شركة "أوبن إيه آي"، والتي من المتوقع أن تسجل هي خسارة تشغيلية تبلغ نحو 5 مليارات دولار هذا العام.

ومع احتفاظ مايكروسوفت بحصة 49%، فقد تواجه الشركة تأثيرًا ماليًا كبيرًا نتيجة لذلك. التقدم في الذكاء الاصطناعي وسلط خفض التصنيف الضوء أيضًا على تباطؤ تبني الشركات لتقنيات الذكاء الاصطناعي أكثر من المتوقع وما قد يفعله ذلك من انخفاض للإيرادات والخدمات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بأكثر عن المتوقع.

وتقدر الشركة أن الإنفاق الرأسمالي لشركة مايكروسوفت سيصل إلى 63 مليار دولار بحلول عام 2025 بزيادة قدرها 14% على أساس سنوي وهو ضعف ما أنفقته في عام 2023.

ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع الاستهلاك بنسبة 28% ليصل إلى 29 مليار دولار. تأثير خفض الفائدة على "مايكروسوفت" وذكر المحللون أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر من المرجح أن يكون له تأثير متواضع على "مايكروسوفت" واحتياطيها النقدي البالغ 76 مليار دولار. مستوى الربحية وقال المحللون "سيترجم هذا إلى نمو بنسبة 3% في ربحية السهم في الربع الأول من عام 2025 ونتوقع توجيهات ضعيفة لعام 2025 ونعتقد أيضًا أن تقديرات الشارع لنمو ربحية السهم أعلى بنحو 200 نقطة أساس في السنة المالية 2026 والسنة المالية 2027". تراجع تصنيف "أمازون" وسعرها المستهدف خفض بنك "ويلز فارجو" تصنيف أسهم "أمازون" إلى وزن متساوٍ من وزن زائد في مشيرًا إلى العديد من التحديات أمام زخم أرباح الشركة الإيجابية.

وخفض البنك أيضًا هدفه السعري لأمازون إلى 183 دولارًا من 225 دولارًا.

وعلى الرغم من أن شركة "أمازون ويب سيرفيسز" لا تزال تحقق أداءً قوياً، فقد ذكر بنك ويلز فارجو أن هذا "ليس كافياً" لتعديل التقديرات إلى الارتفاع في الأمد القريب. مخاوف من استثمارات "أمازون" وتشمل المخاوف الرئيسية استثمارات أمازون في مشروع كويبر والضغط الناجم عن رسوم خدمة الوفاء من قبل أمازون وتباطؤ النمو من أعمالها الإعلانية.

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وحذرت الشركة أيضًا من "توسع هامشي محدود في النصف الأول من عام 2025 أيضًا".

علاوة على ذلك، خفض بنك ويلز فارجو تقديراته للدخل التشغيلي لشركة أمازون بمقدار 5.4 مليار دولار و4.5 مليار دولار و5.5 مليار دولار للأعوام 2025 و2026 و2027 على التوالي. تقدم مستمر في "إنفيديا" على النقيض من تراجع "مايكروسوفت" و"أمازون" رفع بنك "جولدمان ساكس" هدفه السعري لسهم شركة "إنفيديا" إلى 150 دولارًا من 135 دولارًا مما يعكس ارتفاعًا محتملًا بنسبة 11٪.

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وفي أعقاب اجتماع عقد مؤخراً من قبل المستثمرين مع الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسن هوانج والمديرة المالية كوليت كريس، أعرب محللو جولدمان ساكس عن ثقتهم القوية في الوضع التنافسي لشركة إنفيديا. عوامل تدعم صعود "إنفيديا" وسلط "جولدمان ساكس" الضوء على العديد من العوامل التي تدعم الميزة التنافسية التي تتمتع بها إنفيديا، بما في ذلك قاعدتها الكبيرة والابتكار على مستوى الرقائق ومراكز البيانات وعروضها البرمجية المتوسعة.

كما رفعت الشركة تقديراتها للإيرادات وأرباح السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا للسنة المالية 2026/2027 بنسبة 7% و8% على التوالي.