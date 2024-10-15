الاقتصاد

“المركزي الروسي” يخفض سعر الروبل أمام العملات الرئيسة

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار العملات الرئيسة مقابل الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 3 كوبيكات، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليبلغ 96.1021 روبلًا، وفي الوقت ذاته رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 38 كوبيكًا، ليصل إلى 105.4854 روبلات، بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 2 كوبيك ليبلغ 13.4987 روبلًا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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