ياسمين عبد العزيز تردّ على أخبار عودتها إلى أحمد العوضي

انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن قرب عودة الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى طليقها الفنان أحمد العوضي، وذلك بعد تأكيد عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنهم رأوا النجمين معاً في أحد "كافيهات" القاهرة.

وفي ردّها الأول على هذه الأخبار، عرضت ياسمين عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" منشوراً خرجت فيه عن صمتها لتوضح أسباب تواجدها مع طليقها في أحد "الكافيهات"، معبّرةً عن استيائها من الأخبار المتداولة عنها، والتي وصفتها بأنها غير دقيقة، مشددةً على أهمية التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها.

ونشرت ياسمين صورة للخبر المنشور على أحد المواقع الإخبارية، وعلّقت عليها قائلةً: "من المهم دائماً التحقق من صحة الأخبار والمعلومات قبل نشرها لضمان الدقة والمصداقية"، وأرفقت التعليق بـ"إيموجي" لوجه غاضب.

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز تستعد حالياً للعودة إلى الدراما الرمضانية في موسم 2025 من خلال مسلسل بعنوان "وتقابل حبيب"، والذي تعود به للتعاون مع النجم كريم فهمي والمؤلف عمرو محمود ياسين.

كما تستعد ياسمين عبدالعزيز للعودة إلى السينما بعد غياب طويل، من خلال فيلم جديد يكتبه خالد جلال.

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