شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار بأسدود جنوب الأراضي المحتلة.. ومقتل شخص وإصابة 3 آخرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد الإسعاف التابع لدولة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بمقتل إسرائيلي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، في عملية إطلاق نار في أسدود جنوب الأراضي المحتلة، بموقعين مختلفين في منطقة الطريق السريع رقم 4 بالقرب من أسدود، وفي مفترق نير جاليم وتم استدعاء القوات.

وذكر موقع "0404" العبري أنه "تم استدعاء القوات إلى تقاطع يافنه على الطريق رقم 4 في مدينة أسدود بعد بلاغ عن إطلاق نار"، مشيرًا إلى "تحييد" مطلق النار.

وأفاد فريق إسعافي متواجد في مكان الحادث، بوجود جريح واحد مصاب بشظايا وحالته متوسطة، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بإطلاق نار على مركبة.

