انت الان تتابع خبر الأعرجي لسفير بلجيكا: استقرار المنطقة مرهون بوجود دولة فلسطينية مستقلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب المستشار في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الأعرجي استقبل بمكتبه اليوم سفير مملكة بلجيكا المعتمد لدى العراق والمقيم في عمان، سيرج ديكشن" .وأضاف المكتب، أنه "جرى خلال اللقاء، بحث تعزيز العلاقات العراقية البلجيكية وسبل تطويرها واستمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات" .

وتابع المكتب، أن "اللقاء شهد استعراض التطورات الأخيرة في المنطقة وما قد ينجم عنها من اتساع لساحة الصراع قد تشمل دولا أخرى في المنطقة".

وبحسب المكتب، جدد الأعرجي، التأكيد على "موقف العراق الواضح والصريح الرافض لما يجري من عمليات إبادة وقتل وتدمير في غزة ولبنان"، مشددا على ان "الاستقرار في المنطقة مرهون بوجود دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة".