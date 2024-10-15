عمرو سلامة يحيّر جمهور محمد إمام والأخير يردّ

انتشرت خلال الفترة الماضية أخبار عن توقف المخرج عمرو سلامة عن تصوير فيلم "شمس الزناتي- البداية" للنجم محمد إمام، وأن الشركة تبحث التعاقد مع مخرج جديد لاستكمال تصوير العمل.

ورغم صمت الجميع في العمل، سواء صنّاعه أو حتى بطله، وعدم الرد على تلك الأخبار بشكل رسمي، زاد سلامة حيرة جمهور محمد إمام بعد نشره صورة لهما عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" من دون أن يعلّق عليها، وهو ما اعتبره بعض الجمهور رداً غير مباشر على شائعات انسحاب سلامة من العمل، فيما تساءل آخرون عن حقيقة الانسحاب وطالبوا عمرو بتوضيح سريع لتلك الأخبار.

وحسم محمد إمام الأمر بإعادة مشاركة الصورة نفسها عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام"، وإرفاقها برموزٍ تعبيرية تعبّر عن القوة والحب، ما جعلها بمثابةٍ نفي غير مباشرٍ منه لأخبار انسحاب سلامة.

يُذكر أن محمد إمام واجه اعتذارات عدة من عدد كبير من النجوم عن عدم المشاركة في الفيلم، كان أولهم الفنان طه الدسوقي بسبب تعاقده على بطولة فيلم "سيكو سيكو" مع عصام عمر، وبعدها اعتذرت بطلة الفيلم أمينة خليل عن العمل لتحلّ محلها الفنانة أسماء جلال. وعقب ذلك، اعتذر الفنان عمر متولي عن عدم المشاركة في الفيلم، حيث كان من المقرر أن يقدّم دور والده الراحل مصطفى متولي "سيد سبرتو" ضمن أحداث العمل.

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